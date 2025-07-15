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Члены антиизраильской комиссии ООН объявили об уходе в отставку

ООН
время публикации: 15 июля 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 07:37
Члены антиизраильской комиссии ООН объявили об уходе в отставку
AP Photo/Eranga Jayawardena

Все три члена Независимой международной комиссии ООН по расследованию действий на "оккупированных палестинских территориях" объявили об уходе в отставку.

Глава комиссии Нави Пиллэй (83) назвала ключевым фактором ухода в отставку свой возраст. Два других члена Крис Сидоти (74), и Милун Котхари (69), также объявили о своем уходе, назвав текущий момент "подходящим" для смены руководства.

Председатель Совета ООН по правам человека Юрг Лаубер пригласил государства-члены представить кандидатуры новых комиссаров до 31 августа с целью назначить замену к началу ноября, после итогового доклада уходящих членов Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что в июне этого года члены комиссии обвинили Израиль в "политике уничтожения" в секторе Газы и "репрессивной политики на других палестинских территориях".

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