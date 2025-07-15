Более 130 погибших в Техасе в результате наводнения, около 100 пропавших без вести. Ожидается ливень

Власти штата Техас сообщили, что по уточненным данным в результате внезапного наводнения полторы недели назад в округе Керр погибли более 130 человек. Среди погибших десятки детей. Ожидается новый сильный ливень, власти рекомендуют гражданам перебираться на возвышенности.

Официально подтверждена гибель 131 человека. При этом уточнено число пропавших без вести в округе Керр – 97. Многие из тех, кто ранее был объявлен пропавшими без вести, найдены живыми и здоровыми.

Ранее сообщалось, что 10 девочек и один вожатый из детского лагеря Camp Mystic до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди погибших директор лагеря Дик Истленд.

Смертоносное наводнение в Техасе. Фоторепортаж

Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек Camp Mystic.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.