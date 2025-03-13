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Доклад ООН обвиняет Израиль в "частичном уничтожении репродуктивной способности палестинцев"

Сексуальное насилие
ООН
время публикации: 13 марта 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 16:23
Палестинская женщина разбрасывает сладости, "празднуя" резню ХАМАСа
AP Photo/ Khalil Hamra

В докладе Организации Объединенных Наций Израиль обвиняют в осуществлении "актов геноцида" в отношении палестинцев во время войны в секторе Газы. "Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в Газе как группы", – цитирует этот документ SkyNEWS.

Это было сделано, по утверждению составителей доклада, "путем систематического разрушения медицинских учреждений для женщин" и путем "введения мер, направленных на предотвращение рождаемости".

"Сотни палестинских мужчин и мальчиков были сфотографированы и сняты на видео в унизительных и оскорбительных обстоятельствах, они подвергались действиям сексуального характера, включая принудительное прилюдное полное или частичное раздевание и публичную наготу", – утверждает доклад.

"Задержанные мужчины подвергались нападениям, направленным на их репродуктивные органы, применялись насильственные действия в отношении их гениталий", – указано в докладе, где подчеркивается, что "сексуализированные пытки совершались по явным приказам либо с неявным поощрением высшего гражданского и военного руководства".

Нави Пиллэй, возглавлявшая составившую отчет комиссию, утверждает, что "Израиль использует сексуальное насилие и насилие по гендерному признаку против палестинцев для их запугивания и увековечивания системы угнетения, которая подрывает их право на самоопределение".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу категорически отверг выводы доклада комиссии, обвинив ее в антисемитизме и предвзятости. "Вместо того, чтобы сосредоточиться на преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных террористической организацией ХАМАС, ООН вновь нападает на Израиль с ложными обвинениями", – сказано в официальном заявлении премьер-министра.

Представительство Израиля в ООН также опровергло обвинения как необоснованные, предвзятые и лишенные всякой достоверности.

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