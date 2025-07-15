Евросоюз не стал разрывать Договор об ассоциации с Израилем и вводить санкции

Во вторник, 15 июля, министры иностранных дел Евросоюза встретились в Брюсселе, чтобы обсудить предложение о приостановке Договора об ассоциации с Израилем в связи с войной в секторе Газы.

Министрам иностранных дел было предложено 10 вариантов, включая полную приостановку соглашения, приостановку преференциальных торговых и/или исследовательских программ, эмбарго на поставки оружия, введение санкций в отношении израильских министров, приостановку безвизового режима для граждан Израиля и запрет на торговые связи с предприятиями, расположенными за "зеленой чертой". Ни один из этих вариантов не получил необходимой поддержки.

Страны, не согласные с позицией ЕС, могут предпринять односторонние шаги в отношении Израиля и, в соответствии с международным законодательством, они будут превалировать над законодательством ЕС. Например, они могут в одностороннем порядке прекратить все формы сотрудничества с еврейским государством.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, находящийся в Брюсселе, заявил: "Мы сегодня достигли важного политического успеха, когда нам удалось отразить все виды навязчивых попыток ряда стран добиться введения санкций против Израиля в Евросоюзе. Страны, добивавшиеся санкций в отношении Израиля, не предлагали пересмотреть соглашения Евросоюза с палестинской администрацией за деньги, которые она переводит террористам и их семьям, или за подстрекательство в ее учебных заведениях. Возмутительна сама попытка ввести санкции в отношении демократической страны, которая вынуждена себя защищать".