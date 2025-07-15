Буданов сообщил эмиссару Трампа о планах России напасть на NATO

Специальный представитель президента США Кит Келлог, который 14 июля прибыл в Киев, встретился с главой украинской военной разведки генерал-лейтенантом Кириллом Будановым, который провел для него брифинг.

Во встрече также участвовали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, заместитель Буданова Вадим Скибицкий и представители разведывательного сообщества.

"Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов государства-агрессора РФ до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран NATO", – говорится в заявлении ГУР.

"Имперские амбиции кремля не ограничиваются Украиной – они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке США мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", – сказал Буданов, отметив, что Россия признает только силу.