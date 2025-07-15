x
15 июля 2025
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2025
|
15 июля 2025
|
последняя новость: 14:24
15 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Буданов сообщил эмиссару Трампа о планах России напасть на NATO

США
NATO
Украина
время публикации: 15 июля 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 13:29
Буданов сообщил специальному представителю президента США Киту Келлогу о планах России напасть на NATO
AP Photo/Evgeniy Maloletka; AP Photo/Czarek Sokolowski

Специальный представитель президента США Кит Келлог, который 14 июля прибыл в Киев, встретился с главой украинской военной разведки генерал-лейтенантом Кириллом Будановым, который провел для него брифинг.

Во встрече также участвовали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, заместитель Буданова Вадим Скибицкий и представители разведывательного сообщества.

"Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов государства-агрессора РФ до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран NATO", – говорится в заявлении ГУР.

"Имперские амбиции кремля не ограничиваются Украиной – они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке США мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", – сказал Буданов, отметив, что Россия признает только силу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2025

После заявлений Трампа о поставках оружия Украине в Киев прибыл его спецпредставитель Келлог
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2025

Трамп пригрозил России "очень серьезными тарифами", дав ей 50 дней на сделку по Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

Марк Рютте призвал NATO готовиться к военному конфликту с Россией