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Мир

Наводнение в Техасе: более 110 погибших, свыше 170 пропавших без вести

США
Погибшие
Наводнение
время публикации: 09 июля 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 06:50
Наводнение в Техасе: более 110 погибших, свыше 170 пропавших без вести
AP Photo/Eli Hartman

Власти штата Техас сообщили, что по уточненным данным в результате внезапного наводнения в округе Керр погибли более 110 человек. Среди погибших десятки детей, передает CNN.

При этом заявлено, что число пропавших без вести в округе Керр – свыше 160. И еще более десяти человек числятся пропавшими без вести в других районах штата после масштабного наводнения.

Ранее сообщалось, что 10 девочек и один вожатый из детского лагеря Camp Mystic до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди погибших директор лагеря Дик Истленд.

Смертоносное наводнение в Техасе. Фоторепортаж

Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек Camp Mystic.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.

Мир
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