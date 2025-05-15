Путин не приедет в Турцию на переговоры с Зеленским

Делегацию Москвы на переговорах в Турции возглавит помощник президента Владимир Мединский. После того, как стало известно, что Путин не приедет в Стамбул, источники в окружении президента США сообщили Reuters, что Трампа там тоже не будет.

ТАСС передает, что президент РФ 14 мая утвердил состав российской делегации, в которую кроме Мединского вошли: замглавы МИД Михаил Галазун, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. В качестве экспертов в Стамбул приедут первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

В интервью Libération и четырем другим европейским изданиям вечером 14 мая до того, как стал известен состав российской делегации, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения войны он "готов к переговорам в любом формате". Он также подчеркнул: "Если Путин не приедет в Турцию, это будет выглядеть как его поражение".