В КНДР осуществлен запуск баллистических ракет

Северная Корея во второй раз за последнюю неделю осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря. Ранее в КНДР были проведены испытания новой системы залпового огня.

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запуск ракет был осуществлен из района Пхеньяна. Ракеты пролетели около 360 километров. "Мы резко осуждаем запуск ракет Северной Кореей. Это провокация, угрожающая миру и стабильности на полуострове", – говорится в заявлении.

Министерство обороны Японии утверждает, что были запущены по меньшей мере две ракеты. Информации об ущербе нет. Премьер-министр Фумио Кисида поручил принять все меры для обеспечения безопасности морских и воздушных перевозок.

Эксперты отмечают, что участившиеся испытания ракет могут быть связаны с поставками корейских вооружений России для применения против Украины. Официальный Пхеньян опровергает, что такие поставки имеют место.