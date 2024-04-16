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СМИ сообщают о гибели людей при наводнении в Оренбургской области

время публикации: 16 апреля 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 13:09
СМИ сообщают о гибели людей при наводнении в Оренбургской области
AP Photo/V.V.Smolnikov

Несмотря на заявления представителей российских властей о том, что наводнение в Оренбургской области не повлекло за собой человеческих жертв, журналистам издания "Важные истории" удалось установить личности пяти погибших, четверо из которых – жители Орска.

Согласно изданию, в Орске погибли 65-летний Сергей Ларин, 82-летняя Зоя Степанова, 70-летний Юрий Ларионов и 57-летний Рустам Ахметов. 51-летний Андрей Чернышов были жителем поселка Пригородный Оренбургской области.

В Курганской и Тюменской области ситуация продолжает осложняться. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 742 сантиметра и стремительно растет. Опасным уровнем считают 850 сантиметров. Во многих районах города объявлена эвакуация.

Губернатор Тюменской области Андрей Моор сообщил, что регион готовится к прорыву дамб. Он призвал жителей подтопляемых территорий собрать ценные вещи и эвакуироваться – либо к родственникам, либо в пункты временного размещения.

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