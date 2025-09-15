"Флотилия Тунберг" не достигла восточного Средиземноморья в запланированный срок

По состоянию на утро 15 сентября, "глобальная флотилия Сумуда", именуемая в СМИ также "флотилией Тунберг", не достигла восточного Средиземноморья, как планировалось ранее.

13 сентября первые суда "флотилии" вышли на восток из тунисского порта Бизерта. Другие суда отстали по логистическим причинам. Ожидается подход судов, следующих из Италии и Греции.

Организаторы были вынуждены перенести старт из Туниса из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября).

Власти Туниса изменили отношение к сообщениям о взрывах и пожарах на судах Family и Alma. Следственные органы заявили, что, по всей видимости, речь идет о "режиссированных атаках". Не исключается, что атаки были осуществлены с дронов. В результате этих атак пострадавших нет. На судне Family в момент взрыва находилась 22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая считается "лицом флотилии". Другой заметной фигурой среди участников "флотилии" является экс-мэр Барселоны Ада Колау.

Ожидалось, что в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Указывалась предполагаемая дата прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября. Теперь прибытие (если оно состоится) откладывается на более поздние даты, и, по всей видимости, состав "флотилии" не будет таким многочисленным.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.