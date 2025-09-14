x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Подрыв на железной дороге в Орловской области, убиты трое росгвардейцев

Война в России
Погибшие
Россия
время публикации: 14 сентября 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 16:11
Подрыв на железной дороге в Орловской области, убиты трое росгвардейцев
МЧС России

Российские власти сообщают о гибели трех сотрудников Росгвардии в результате детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области.

Первые сообщения о взрыве на перегоне Малоархангельск-Глазуновка поступили вечером 13 сентября. Первоначально было объявлено о двух погибших и одном раненом. Позже раненый скончался.

Подрыв привел к сбою в движении поездов – как пассажирский, так и товарных составов.

Судя по публикациям российских СМИ, росгвардейцы обнаружили взрывные устройства на железнодорожных путях, и одно из них сработало при осмотре или попытке разминирования.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 сентября 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1299-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 сентября 2025

Генштаб ВСУ: перехвачены 52 из 58 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 80 беспилотников