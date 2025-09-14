Подрыв на железной дороге в Орловской области, убиты трое росгвардейцев
время публикации: 14 сентября 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 16:11
Российские власти сообщают о гибели трех сотрудников Росгвардии в результате детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области.
Первые сообщения о взрыве на перегоне Малоархангельск-Глазуновка поступили вечером 13 сентября. Первоначально было объявлено о двух погибших и одном раненом. Позже раненый скончался.
Подрыв привел к сбою в движении поездов – как пассажирский, так и товарных составов.
Судя по публикациям российских СМИ, росгвардейцы обнаружили взрывные устройства на железнодорожных путях, и одно из них сработало при осмотре или попытке разминирования.