Подрыв на железной дороге в Орловской области, убиты трое росгвардейцев

Российские власти сообщают о гибели трех сотрудников Росгвардии в результате детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области.

Первые сообщения о взрыве на перегоне Малоархангельск-Глазуновка поступили вечером 13 сентября. Первоначально было объявлено о двух погибших и одном раненом. Позже раненый скончался.

Подрыв привел к сбою в движении поездов – как пассажирский, так и товарных составов.

Судя по публикациям российских СМИ, росгвардейцы обнаружили взрывные устройства на железнодорожных путях, и одно из них сработало при осмотре или попытке разминирования.