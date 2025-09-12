"Флотилия Тунберг" планирует выход из Туниса, несмотря на атаки

Сегодня, 12 сентября, "глобальная флотилия Сумуда", именуемая в СМИ также "флотилией Тунберг", планирует выйти от побережья Туниса в сторону восточного Средиземноморья. Судя по прогнозу, погодные условия благоприятные.

Организаторы, которые были вынуждены перенести старт из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября), перегоняют суда из порт Сиди-Бу-Саид в Бизерту.

Ранее организаторы планировали выход "флотилии" из Туниса 10 сентября и рассчитывали на прибытие первых судов в восточное Средиземноморье к 14-15 сентября

Ранее власти Туниса изменили отношение к сообщениям о взрывах и пожарах на судах Family и Alma. Следственные органы заявили, что, по всей видимости, речь идет о "режиссированных атаках". Уже не исключается, что атаки были осуществлены с дронов. В результате этих атак пострадавших нет. На судне Family в момент взрыва находилась 22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая считается "лицом флотилии". Другой заметной фигурой среди участников "флотилии" является экс-мэр Барселоны Ада Колау.

Ожидалось, что в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Указывалась предполагаемая дата прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября. Теперь прибытие (если оно состоится) откладывается на более поздние даты, и, по всей видимости, состав "флотилии" не будет таким многочисленным.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.