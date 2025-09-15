x
15 сентября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 59 из 84 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты шесть беспилотников, есть жертвы

Беспилотники
Война в России
Война в Украине
время публикации: 15 сентября 2025 г., 11:20
Генштаб ВСУ: перехвачены 59 из 84 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты шесть беспилотников, есть жертвы
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 15 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине три зенитные ракеты С-300 и 84 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 59 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось.

Зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА в 13 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 15 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены шесть украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Российские власти заявляют о гибели двух женщин и ранениях трех человек в Грайворонском округе Белгородской области.

