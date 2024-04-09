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Нью-Йоркский клуб отменил концерт группы "Евреи" из-за "политического окраса" ее названия

время публикации: 09 апреля 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 18:49
Нью-Йоркский клуб отменил концерт группы "Евреи" из-за "политического окраса" ее названия
Wikipedia.org. Фото: Assaf Yekuel

Нью-йоркский клуб The Brooklyn Monarch отменил выступление израильской рок-группы "А-Йехудим" ("Евреи"), объясняя свое решение тем, что название группы носит политический окрас. Об этом пишет сайт JewishPress.com.

В письме, полученном группой от клуба, говорится: "Мы сожалеем, но мы не сможем провести ваше мероприятие. Мои партнеры отреагировали на политический окраск названия группы, и, мы как развлекательная площадка Нью-Йорка, предпочитаем избегать политически окрашенных мероприятий".

Шир Пинто, представитель "А-Йехудим" в интервью израильской радиостанции "Кан Бет" рассказал, что у группы должен был состояться еще один концерт в Нью-Йорке, но и он отменен по аналогичным предлогом.

Рок-группа "А-Йехидим" одна из старейших в Израиле, за 32 года ее существования было продано более 200 тысяч копий ее альбомов.

На эти гастроли "А-Йехудим" едут с тяжелым сердцем, потеряв в результате терактов 7 октября одного из своих товарищей. Звукооператор группы Гай Ицхак Илуз участвовал в музыкальном фестивале "Нова", и он был убит террористами.

Группа объявила, что не станет отменять запланированный тур по США, который начнется 30 мая в Нью-Йорке. 6 июня, в годовщину Шестидневной войны, группа будет выступать в Лос-Анджелесе.

"А-Йехудим" опубликовали заявление: "Группа "А-Йехудим" носит свое название с гордостью и всегда выступала за свободу культуры и за любовь к людям. Именно в этот период мы не сдадимся и с гордостью поедем в гастрольный тур по США, несмотря на всех антисемитов".

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