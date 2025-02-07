В Санкт-Петербурге при обыске погиб бард Вадим Стройкин

Российские СМИ сообщают, что 5 февраля в Санкт-Петербурге погиб уральский бард Вадим Стройкин. Ему было 59 лет.

"Фонтанка" пишет, что Стройкин выбросился из окна десятого этажа 17-этажного дома на Парфёновской улице, когда полиция пришла к нему с обыском.

По информации "Фонтанки", обыск проводился в рамках расследования дела об участии в деятельности террористической организации (вторая часть статьи 205.5 УК). "Оно было возбуждено в феврале прошлого года в отношении другого гражданина и неустановленных лиц. Вопросы о финансировании ВСУ возникли и к Стройкину, в связи с чем к нему пришли шестеро силовиков с двумя понятыми", – говорится в публикации.

"Во время следственных действий музыкант отпросился на кухню, чтобы выпить воды. После этого живым его не видели", – пишет "Фонтанка".

Вадим Стройкин родился в Снежинске, жил в Екатеринбурге. Ещё в школе увлёкся музыкой. В 1990-е годы он закончил Британскую школу журналистики, стал автором и ведущим программы "Антология авторской песни" на радиостанции "Эхо Москвы – Екатеринбург". Последние 10 лет давал уроки игры на гитаре очно и онлайн по всему миру.

Правозащитный проект "Первый отдел" обращает внимание, что Стройкин выступал против российского вторжения в Украину, а 16 февраля 2024 года, когда стало известно о гибели в колонии оппозиционера Алексея Навального, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" слово "Ублюдки".