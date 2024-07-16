МВД Сербии: нападение с арбалетом на охранника посольства Израиля совершил ваххабит-одиночка

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что экстремист, открывший 29 июня стрельбу из арбалета по полицейским, охранявшим посольство Израиля в Белграде и застреленный ими, действовал в одиночку.

"Мы не обнаружили свидетельств, что за этим терактом стояла какая-либо более широкая организация. У нападавшего не было сообщников", – заявил он, отметив, что террорист принадлежал к ваххабитам – последователям радикальной ветви суннизма, практикуемой в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что нападавший – 25-летний Милош Жуйович из города Младеновац, принявший ислам. По подозрению в причастности к теракту были арестованы два человека. Судя по заявлению Дачича, подозрения оказались ложными.