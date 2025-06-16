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Мир

Иран призвал СБ ООН принять меры против Израиля

Израиль
Иран
ООН
время публикации: 16 июня 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 23:16
Иран призвал СБ ООН принять меры против Израиля
AP Photo/Yuki Iwamura

Иран потребовал от Совета безопасности ООН незамедлительных действий в отношении Израиля в связи с "преднамеренными атаками" на его ядерные объекты. Иран утверждает, что "продолжающаяся агрессия" представляет угрозу для глобальной безопасности.

В письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и СБ ООН, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил Израиль в нарушении международного права, сославшись на резолюцию СБ ООН номер 487, в которой осуждался удар Израиля по иракскому реактору "Осирак" в 1981 году.

"Израильские официальные лица, угрожающие дальнейшими атаками против мирных ядерных объектов, представляют серьезную угрозу для международной стабильности и безопасности и требуют немедленных действий со стороны СБ ООН", – говорится в письме.

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