Россия и Украина завершили обмен телами погибших, согласованный в Стамбуле

Россия и Украина завершила обмен пленными и телами погибших, соглашение о котором было достигнуто на переговорах, состоявшихся в Стамбуле 2 июня. На последнем этапе Украина получила тела 1245 погибших воинов.

Всего в рамках Стамбульских договоренностей в Украину вернули 6057 тел. Теперь необходимо провести экспертизу и установить личность погибших.

"С той стороны получено 78 погибших наших. Обмен пленными также продолжается, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта", – сообщил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский.