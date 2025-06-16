x
16 июня 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июня 2025
|
16 июня 2025
|
последняя новость: 15:16
16 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия и Украина завершили обмен телами погибших, согласованный в Стамбуле

Россия
Украина
Потери Украины/России
время публикации: 16 июня 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 15:23
Россия и Украина завершили обмен телами погибших, согласованный в Стамуле
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Россия и Украина завершила обмен пленными и телами погибших, соглашение о котором было достигнуто на переговорах, состоявшихся в Стамбуле 2 июня. На последнем этапе Украина получила тела 1245 погибших воинов.

Всего в рамках Стамбульских договоренностей в Украину вернули 6057 тел. Теперь необходимо провести экспертизу и установить личность погибших.

"С той стороны получено 78 погибших наших. Обмен пленными также продолжается, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта", – сообщил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 июня 2025

Россия и Украина обменялись тяжелоранеными солдатами
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

Россия и Украина начали новый обмен пленными, он продлится несколько дней