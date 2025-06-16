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Мир

Песков предложил вывезти в Россию избытки иранского урана

время публикации: 16 июня 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 13:44
Песков предложил вывезти в Россию избытки иранского урана
Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о вывозе в Россию избытков иранского урана остается в силе. Однако, по его словам, ситуация на Ближнем Востоке в последнее время осложнилась.

"Мы знаем, что боевые действия начались в преддверии, накануне планировавшегося очередного раунда непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана", – заявил российский чиновник.

Он сказал, что Россия готова сделать все необходимое для возвращения ситуации в мирное русло. "И здесь, опять же, можно сказать, что нужно устранить первопричины этого кризиса", – добавил Песков, не вдаваясь в подробности о том, что под этим подразумевается.

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