Песков предложил вывезти в Россию избытки иранского урана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о вывозе в Россию избытков иранского урана остается в силе. Однако, по его словам, ситуация на Ближнем Востоке в последнее время осложнилась.

"Мы знаем, что боевые действия начались в преддверии, накануне планировавшегося очередного раунда непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана", – заявил российский чиновник.

Он сказал, что Россия готова сделать все необходимое для возвращения ситуации в мирное русло. "И здесь, опять же, можно сказать, что нужно устранить первопричины этого кризиса", – добавил Песков, не вдаваясь в подробности о том, что под этим подразумевается.