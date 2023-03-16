Axios: Израиль одобрил лицензии на экспорт Украине систем противодействия беспилотникам

Американское издание Axios 15 марта опубликовало статью израильского журналиста Барака Равида, в которой утверждается, что власти Израиля одобрили лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам.

Равид ссылается на неназванные источники в Израиле и Украине, которые подтвердили, что экспортные лицензии для компаний Elbit и Rafael были одобрены министром обороны Йоавом Галантом и министром иностранных дел Эли Коэном еще в середине февраля. Утверждается, что Коэн сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время поездки в Киев 15 февраля.

adv_11 incontent_1

В сообщении Axios также сказано, что сделка еще не утверждена. Делегация министерства обороны Украины недавно посещала Израиль, где для нее были представлены израильские системы защиты от БПЛА.

adv_12 m_ar_1

"Израиль предложил Украине купить средства радиоэлектронной борьбы для подавления и уничтожения беспилотников. Системы имеют радиус действия около 25 миль и могут быть расположены рядом с электростанциями или другими важными объектами для защиты от дронов.

Министерство обороны Украины заинтересовано в этих системах, но они считаются менее важными, поскольку Украине удается перехватывать беспилотники в 75-90% случаев, заявили украинские официальные лица. "Что нам действительно нужно, так это системы защиты от баллистических ракет", – сказал Axios украинский чиновник... Израильские официальные лица заявляют, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, потому что системы (защиты от дронов) носят оборонительный характер и не могут убить российских солдат", – говорится в публикации Axios.

adv_13 incontent_2

Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что одна из причин, по которой Израиль утвердил лицензии, в том, чтобы проверить, насколько израильские системы защиты от дронов эффективны против иранских беспилотников.

adv_14 m_ar_2

В конце февраля депутат Кнессета Зеэв Элькин после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью NEWSru.co.il говорил: "Украинская сторона показала нам, какие у них есть потребности в плане противоракетной защиты и борьбы с иранскими дронами. Борьба с дронами в интересах Израиля, потому что Иран совершенствует свои БПЛА и получает на украинском фронте соответствующий боевой опыт. А Израиль заинтересован в том, чтобы и помочь Украине, и получить опыт в противостоянии этим БПЛА. Очевидно, что нам придётся иметь дело с этими системами в будущем. Возможно, не столь отдаленном... Считаем, что помочь Украине в интересах Израиля. В частности, в плане противостояния иранскому оружию".

Отметим, что власти РФ, несмотря на множество доказательств применения иранских БПЛА-камикадзе и иранских дронов других типов в ходе войны против Украины, продолжают отрицать факт поставок в Россию иранских вооружений.