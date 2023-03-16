Axios: Израиль одобрил лицензии на экспорт Украине систем противодействия беспилотникам
Американское издание Axios 15 марта опубликовало статью израильского журналиста Барака Равида, в которой утверждается, что власти Израиля одобрили лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам.
Равид ссылается на неназванные источники в Израиле и Украине, которые подтвердили, что экспортные лицензии для компаний Elbit и Rafael были одобрены министром обороны Йоавом Галантом и министром иностранных дел Эли Коэном еще в середине февраля. Утверждается, что Коэн сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время поездки в Киев 15 февраля.
В сообщении Axios также сказано, что сделка еще не утверждена. Делегация министерства обороны Украины недавно посещала Израиль, где для нее были представлены израильские системы защиты от БПЛА.
"Израиль предложил Украине купить средства радиоэлектронной борьбы для подавления и уничтожения беспилотников. Системы имеют радиус действия около 25 миль и могут быть расположены рядом с электростанциями или другими важными объектами для защиты от дронов.
Министерство обороны Украины заинтересовано в этих системах, но они считаются менее важными, поскольку Украине удается перехватывать беспилотники в 75-90% случаев, заявили украинские официальные лица. "Что нам действительно нужно, так это системы защиты от баллистических ракет", – сказал Axios украинский чиновник... Израильские официальные лица заявляют, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, потому что системы (защиты от дронов) носят оборонительный характер и не могут убить российских солдат", – говорится в публикации Axios.
Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что одна из причин, по которой Израиль утвердил лицензии, в том, чтобы проверить, насколько израильские системы защиты от дронов эффективны против иранских беспилотников.
В конце февраля депутат Кнессета Зеэв Элькин после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью NEWSru.co.il говорил: "Украинская сторона показала нам, какие у них есть потребности в плане противоракетной защиты и борьбы с иранскими дронами. Борьба с дронами в интересах Израиля, потому что Иран совершенствует свои БПЛА и получает на украинском фронте соответствующий боевой опыт. А Израиль заинтересован в том, чтобы и помочь Украине, и получить опыт в противостоянии этим БПЛА. Очевидно, что нам придётся иметь дело с этими системами в будущем. Возможно, не столь отдаленном... Считаем, что помочь Украине в интересах Израиля. В частности, в плане противостояния иранскому оружию".
Отметим, что власти РФ, несмотря на множество доказательств применения иранских БПЛА-камикадзе и иранских дронов других типов в ходе войны против Украины, продолжают отрицать факт поставок в Россию иранских вооружений.
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