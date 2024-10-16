Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 966-й день войны

Министерство обороны РФ 16 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 966-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 53-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов КУПЯНСК, Новоосиново, Берестовое, Зеленый Гай и Глушковка Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 54-й, 28-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 710 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вишневое, Новоселидовка, Дзержинск, Воздвиженка, Селидово и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак" и "Kirpi" турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 152-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Крещеновка и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу, установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200", а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33704 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18632 танка и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16246 орудий полевой артиллерии и минометов, 27295 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).