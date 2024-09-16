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Мир

Маск о покушении на Трампа: "Почему никто не пытается убить Байдена или Камалу?"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 11:10
Маск о покушении на Трампа: "Почему никто не пытается убить Байдена или Камалу?"
AP Photo/Firdia Lisnawati

Предприниматель Илон Маск прокомментировал в принадлежащей ему социальной сети X покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. На выборах 2024 года Маск поддерживает кандидатуру бывшего президента.

Комментируя пост с вопросом "Почему они хотят убить Трампа?" Маск написал: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу" – то есть нынешнего президента Джо Байдена и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Опубликовано имя мужчины, подозреваемого в очередной попытке покушения на экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич во Флориде.

Это 58-летний Райан Уэсли Раут. По данным следствия, он был вооружен штурмовой винтовкой "типа AR" с оптическим прицелом (возможно, AR-15) и 15 сентября находился возле гольф-клуба во Флориде, где Трамп играл в гольф. Подозреваемый задержан.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте с "безопасностью Трампа". "Они с облегчением узнали, что с ним все в порядке", – говорится в сообщении Белого дома.

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