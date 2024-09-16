На прошедшем в России форуме Иран продемонстрировал ракету, использовавшуюся при ударе по Израилю

На прошедшем в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-24" Исламская республика Иран продемонстрировала крылатую ракету "Паве", которая была использована в ходе удара по Израилю 14 апреля 2024 года.

Ракета была впервые представлена в 2023 году. Она обладает дальностью в 1650 километров, что позволяет ей атаковать Израиль, стратегические объекты на территории арабских государств, американские базы в регионе. В зоне досягаемости и часть Юго-Восточной Европы.

Скорость "Паве" составляет 800-900 километров в час – это ниже, чем у баллистических ракет. Она оснащена турбореактивным двигателем. В то время как баллистическим ракетам, выпущенным Ираном 14 апреля, потребовалось 12 минут, чтобы достичь Израиля, "Паве" потратил на это два с половиной часа.

Ракета запускается с мобильных платформ и обладает способностью маневрировать в полете, что затрудняет ее перехват. Она оcнащена современной системой наведения. Возможен вариант ее морского базирования. Эксперты не исключают, что она будет способна нести и ядерную боеголовку.

Как сообщает Globes со ссылкой на иностранные СМИ, 14 апреля по Израилю было выпущено 36 таких ракет. Они были перехвачены, однако более массированный ракетный обстрел станет для израильских ПРО серьезным испытанием.