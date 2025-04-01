Администрация США намерена лишить Гарвард девяти миллиардов долларов из-за антисемитизма

Администрация Дональда Трампа сообщила о пересмотре федерального финансирования Гарвардского университета в связи с проявлениями антисемитизма в этом учебном заведении.

В общей сложности речь идет о девяти миллиардах долларов, из которых 255,6 миллиона составляют контракты, пересматриваемые федеральным правительством в настоящий момент, а 8,7 миллиардов – гранты, рассчитанные на несколько лет.

"Если финансирование прекратиться, это остановит спасающие жизни исследования и поставит под угрозу важные научные исследования и инновации", – сообщил президент Гарварда Алан Гарбер. При этом он признал, что проблема антисемитизма в университете есть, и он испытал это на себе. По его словам, в последние 15 месяцев для борьбы с антисемитизмом прилагаются значительные усилия.

Напомним, что несколько недель назад министерство просвещения США предупредило 60 университетов и колледжей о возможных санкциях в ответ на антисемитские действия студентов. Колумбийский и Пенсильванский университеты уже лишились части финансирования.