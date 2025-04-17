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Мир

Офис генпрокурора Великобритании отклонил запрос на арест главы МИД Израиля

Великобритания
Гидеон Саар
Антисемитизм
время публикации: 17 апреля 2025 г., 19:32 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 19:35
Офис генпрокурора Великобритании отклонил запрос на арест главы МИД Израиля
AP Photo/Petros Giannakouris

Офис генерального прокурора Великобритании отклонил требование пропалестинской организации "Фонд Хинд Раджаб" арестовать министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, находящегося в данный момент с официальным визитом в стране. Об этом стало известно новостной службе израильской радиостанции "Кан Бет".

Днем ранее "Фонд Хинд Раджаб" объявил о подаче запроса на арест Гидеона Саара в связи "с его причастностью к военным преступлениям в секторе Газы", включая осаду больницы имени Камаля Адуана, врач которой, как утверждается в петиции, подвергся пыткам.

16 апреля из офиса Гидеона Саара в Иерусалиме журналистам сообщили, что министр не намерен менять свои планы.

"Фонд Хинд Раджаб" был зарегистрирован в Брюсселе в сентябре 2024 года и является филиалом движения March 30 Movement. Его основатели заявляют, что намерены "разорвать порочный круг безнаказанности Израиля в память о Хинд Раджаб и тех, кто погиб в результате геноцида в Газе".

Хинд Раджаб – пятилетняя девочка из сектора Газы, погибшая в январе 2024 года в результате обстрела из танка машины, в которой она находилась вместе с родителями.

Мир
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