"Фонд Хинд Раджаб" подал в Германии иск против израильского командира танка
время публикации: 30 марта 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 10:11
Пропалестинская неправительственная организация "Фонд Хинд Раджаб" (HRF) сообщила о подаче в Германии иска против израильского военнослужащего, также обладающего гражданством ФРГ.
"Он командовал танком в 188 бригаде и был причастен к серьезным военным преступлениям, совершенным в ходе израильской операции в Газе", – говорится в заявлении фонда. Также сообщается, что германским властям представлены свидетельства против фигуранта дела. Часть фотоматериалов была опубликована самим офицером
За последние месяцы организация подала десятки исков против израильских военнослужащих, а также представила в Международный уголовный суд материалы, которые, по ее утверждению, инкриминируют израильских солдат в военных преступлениях.
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