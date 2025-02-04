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Стрельба в школе в Швеции: количество пострадавших выросло до 15, есть убитые

время публикации: 04 февраля 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 19:03
Стрельба в школе в Швеции: количество пострадавших выросло до 15, есть убитые
Wikipedia.org. Фото: News Oresund

Несколько человек погибли и около 15 получили ранения в результате стрельбы в школе Campus Risbergska в шведском городе Эребру.

При этом издание SVT, приводящее эти данные, подчеркивает, что полиция до сих пор подтверждает только пять пострадавших, и один из них может быть преступником.

В отделение неотложной помощи университетской больницы Эребру были доставлены, по меньшей мере, шесть человек. У пяти из них огнестрельные ранения, четверо были направлены на операции.

SVT со ссылкой на свои источники сообщает, что в вооруженном нападении на школу подозревается 35-летний мужчина, полиция прибыла к его дому в Эребру и оцепила его. Однако полиция эту информацию не подтверждает, указывая, что в нападении на школу подозревается один из раненых, находящихся в больнице. Возможно, он пытался покончить с собой.

Стоит отметить, что несмотря на несколько часов, прошедших с начала инцидента, он все еще считается незавершенным. После появления первых сообщений о стрельбе были эвакуированы учащиеся и педагоги из нескольких школ: полиция объясняет это тем, что личность преступника была еще неизвестна. Эта ситуация добавила неразберихи и хаоса в и без того экстраординарное и непростое для контроля происшествия.

Мир
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