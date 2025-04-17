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Мир

МИД Омана: следующий раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Риме

США
Иран
Италия
время публикации: 17 апреля 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 20:40
МИД Омана: следующий раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Риме
AP Photo/Vahid Salemi

Министерство иностранных дел Омана сообщило, что следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится в Риме.

Представители МИДа Омана передали, что Рим был выбран по "логистическим причинам" и поблагодарили правительство Италии за "неоценимую помощь" в подготовке этой встречи.

Отметим, что ранее европейские и американские источники сообщали, что следующий раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля, в Риме. Однако 15 апреля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что встреча вновь состоится в Маскате, столице Омана.

Мир
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