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Мир

Закрыто управление госдепартамента США, боровшееся с иностранным, в том числе российским, влиянием

США
Россия
время публикации: 17 апреля 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 11:48
Закрыто управление госдепартамента США, боровшееся с иностранным, в том числе российским, влиянием
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Государственный департамент США сообщил о закрытии Управления по борьбе иностранным информационным влиянием, боровшееся, в том числе, с российской и китайской дезинформацией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Управление занималось подавлением свободы слова американцев, а его закрытие приведет к экономии 50 миллионов долларов в год. По его утверждению, в результате деятельности агентства американцев увольняли и сажали в тюрьму.

Управление выявило многочисленные попытки России повлиять на общественное мнение в США при помощи, прежде всего, консервативных комментаторов. В основном они касались войны между Россией и Украиной, и их целью было формирование негативного отношения к Украине.

Нед Прайс, занимавший пост пресс-секретаря госдепа в администрации Байдена, обвинил Рубио в том, что он умышленно искажает правду об организации, сыгравшей ключевую роль в борьбе, прежде всего, с российской дезинформацией.

Мир
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