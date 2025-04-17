Закрыто управление госдепартамента США, боровшееся с иностранным, в том числе российским, влиянием

Государственный департамент США сообщил о закрытии Управления по борьбе иностранным информационным влиянием, боровшееся, в том числе, с российской и китайской дезинформацией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Управление занималось подавлением свободы слова американцев, а его закрытие приведет к экономии 50 миллионов долларов в год. По его утверждению, в результате деятельности агентства американцев увольняли и сажали в тюрьму.

Управление выявило многочисленные попытки России повлиять на общественное мнение в США при помощи, прежде всего, консервативных комментаторов. В основном они касались войны между Россией и Украиной, и их целью было формирование негативного отношения к Украине.

Нед Прайс, занимавший пост пресс-секретаря госдепа в администрации Байдена, обвинил Рубио в том, что он умышленно искажает правду об организации, сыгравшей ключевую роль в борьбе, прежде всего, с российской дезинформацией.