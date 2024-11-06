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Мир

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы

время публикации: 06 ноября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 11:10
Россия отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне назвало клеветой заявления руководителей американского разведывательного сообщества о российском вмешательстве в выборы президента США, в частности, публикации роликов о фальсификации выборов.

"Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", – заявляет миссия.

"Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу "российской дезинформации и вмешательства", что уже стало недоброй традицией", – отмечают дипломаты.

Мир
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