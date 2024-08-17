В Аргентине выявлена исламистская группировка, планировавшая нападения на еврейскую общину

Аргентинская полиция выявила террористическую группировку, которая, по имеющимся данным, планировала осуществить нападения на еврейскую общину в городе Мендоса, сообщает La Tercera

По данным министерства нацбезопасности Аргентины страны, в "исламистскую террористическую группировку" входили семь человек. У них было обнаружено огнестрельное оружие (дробовики, винтовки и револьверы) и ножи (катаны и кинжалы).

Подозреваемые были задержаны на границе с Чили и в аэропорту в Эсейсе. Напомним, в Аргентине проживает крупнейшая в Латинской Америке еврейская община.

Министр обороны Аргентины Патрисия Бульрич прокомментировала сообщение о планировавшихся терактах, написав: "Мы собираемся разобраться с каждым из этих преступников, которые пытаются терроризировать граждан Аргентины. Они заплатят".