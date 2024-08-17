x
17 августа 2024
|
последняя новость: 08:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 августа 2024
|
17 августа 2024
|
последняя новость: 08:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Аргентине выявлена исламистская группировка, планировавшая нападения на еврейскую общину

время публикации: 17 августа 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 07:52
В Аргентине выявлена исламистская группировка, планировавшая нападения на еврейскую общину
AP Photo/Ariel Schalit

Аргентинская полиция выявила террористическую группировку, которая, по имеющимся данным, планировала осуществить нападения на еврейскую общину в городе Мендоса, сообщает La Tercera

По данным министерства нацбезопасности Аргентины страны, в "исламистскую террористическую группировку" входили семь человек. У них было обнаружено огнестрельное оружие (дробовики, винтовки и револьверы) и ножи (катаны и кинжалы).

Подозреваемые были задержаны на границе с Чили и в аэропорту в Эсейсе. Напомним, в Аргентине проживает крупнейшая в Латинской Америке еврейская община.

Министр обороны Аргентины Патрисия Бульрич прокомментировала сообщение о планировавшихся терактах, написав: "Мы собираемся разобраться с каждым из этих преступников, которые пытаются терроризировать граждан Аргентины. Они заплатят".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 августа 2024

В Колумбии арестован финансист "Хизбаллы", находящийся под санкциями США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2024

Аргентина признала ХАМАС террористической организацией
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 апреля 2024

Аргентина потребовала арестовать главу МВД Ирана за причастность к теракту в еврейском центре
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 03 января 2024

Федеральная полиция Аргентины задержала трех граждан Сирии и Ливана по подозрению в планировании теракта