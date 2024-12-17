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Мир

Установлена личность стрелка из Висконсина, это 15-летняя школьница

США
Стрельба
время публикации: 17 декабря 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 08:12
Установлена личность стрелка из Висконсина, это 15-летняя школьница
AP Photo/Morry Gash

Полиция установила личность стрелка, убившего учителя и ученика в частной христианской школе в городе Мэдисон в американском штате Висконсин. Это 15-летняя Натали Рапноу, также известная как Саманта, ученица школы.

Согласно поступающей информации, еще шесть человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Натали покончила с собой, тело передано на проверку окружному патологоанатому.

Отмечается, что местная полиция, когда ее вызвали на место стрельбы, проводила учения по сценарию стрельбы в учебном заведении.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить законодательство в сфере владения оружием: сделать проверки перед выдачей лицензий обязательными, запретить продажу штурмового оружия и вместительных магазинов.

Мир
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