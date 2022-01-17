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NEWSru.co.il :: В мире17 января 2022 г., 15:18

Хакеры вновь атаковали украинские сайты

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Хакеры вновь атаковали украинские сайты

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины уведомила о новой хакерской атаке, аналогичной тем, которые были совершены на сайты госструктур 14 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, был атакован форум ProZorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок ProZorro.

По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.


В СБУ заявляли, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке: "Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".

В Кремле поспешили заявить о непричастности России к этой кибератаке.

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