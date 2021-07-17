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NEWSru.co.il :: В мире17 июля 2021 г., 08:38

Наводнения в западной Европе. Число погибших растет

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Наводнения в западной Европе. Число погибших растет

По состоянию на утро субботы, 17 июля, число жертв наводнений в западной Европе возросло до 150 человек.

Большинство из них – жители Германии. Более 90 человек погибли в округе Арвайлер; пострадали 618. Власти округа сообщают о примерно 1300 пропавших без вести. В частности, сообщалось о пропавших жителях населенного пункта Шульд, где были разрушены многие дома. Ведутся поиски выживших. В большинстве районов округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион, сообщает РИА Новости. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия.

Роджер Левентц, министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца, заявил, что число погибших будет расти. "Осушая подвалы домов, мы постоянно находим тела погибших в результате наводнения", - сказал он. Его слова приводит The Local.de.


Накануне министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны. К устранению последствий бедствия привлечены на данном этапе 850 военнослужащих.

В результате наводнений на востоке Бельгии погибли не менее 20 человек. Еще 20 считаются пропавшими без вести, сообщило министерство внутренних дел королевства. Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем траура. Нынешние наводнения могут стать крупнейшим из тех, с которыми когда-либо сталкивалась Бельгия, сообщает Deutsche Welle.

На юге Нидерландов тысячи жителей населенных пунктов на реке Маас были вынуждены покинуть свои дома. В городе Венло была эвакуирована больница с двумя сотнями пациентов. На одном из каналов близ Маастрихта была повреждена дамба. Сотрудники экстренных служб и военнослужащие укрепили гидротехнические сооружения на реках региона мешками с песком.

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