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Мир

Юлия Свириденко утверждена премьер-министром Украины

Война в Украине
Украина
время публикации: 17 июля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 13:03
Юлия Свириденко утверждена премьер-министром Украины
AP Photo/Vadym Sarakhan

Новым премьер-министром Украины стала Юлия Свириденко, ранее занимавшая пост министра экономики. В поддержку ее кандидатуры выступили 262 депутата Верховной Рады, 22 депутата проголосовали против, 26 воздержались, еще 22 не голосовали.

Новоизбранная глава правительства перечислила задачи, поставленные перед кабинетом президентом Владимиром Зеленским: укрепление экономического потенциала Украины, расширение программ поддержки украинцев, масштабирование производства собственного оружия, сообщает "Украина 24".

"Реализовать эти задачи мы намерены с помощью дерегуляции, сокращении некритических расходов и обеспечении обороны. Первоочередным приоритетом правительства будет обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и обеспечение стабильности нашего государства", – подчеркнула она.

Юлии Свириденко 39 лет, она уроженка Чернигова, выпускница Киевского национального торгово-экономического университета, работала в правительстве и Офисе президента. Первым вице-премьером – министром экономики стала в 2021 году.

Мир
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