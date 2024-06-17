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Байден назвал предложение Израиля "лучшим спосбом прекратить войну"

время публикации: 17 июня 2024 г., 00:30 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 00:38
Байден назвал предложение Израиля "лучшим спосбом прекратить войну"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Джо Байден поздравил мусульман США и всего мира с праздником "Ид аль-Адха" и высказался о происходящем в секторе Газы.

"В Газе невинные мирные жители страдают от ужасов войны между ХАМАСом и Израилем, – заявил Байден. – Слишком много невинных людей были убиты, в том числе тысячи детей. Семьи были вынуждены покинуть свои дома, они стали свидетелями разрушения своих районов. Их боль огромна".

Президент США заявил, что его администрация предпринимает усилия, чтобы добиться прекращения войны и подтолкнуть обе стороны к решению проблемы палестино-израильского конфликта на базе двух государств для двух народов.

"Я твердо верю, что трехэтапное соглашение о прекращении огня, предложенное ХАМАСу Израилем и одобренное Советом Безопасности ООН, является наилучшим способом положить конец насилию в секторе Газы и в конечном счете, положить конец войне", – заявил Байден.

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