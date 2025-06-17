Канцлер Германии: "В Иране Израиль делает грязную работу за всех"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о твердой поддержке усилий Израиля по уничтожению ядерной программы Ирана. Разговаривая в кулуарах саммита G7 с журналистами телеканалов ZDF и Welt, он дал понять, что к боевым действиям могут присоединиться США.

"Это грязная работа, которую Израиль делает для нас всех. Мы тоже страдаем от этого режима. Режим аятолл принес смерть и разрушения в мир", – заявил Мерц. Он также добавил: хотя у Израиля нет военных возможностей для уничтожения ядерной программы Ирана, "они есть у американцев".

В интервью телеканалу Welt канцлер Германии заявил, что предложение европейцев об оказании дипломатической помощи при возобновлении переговоров остается в силе.