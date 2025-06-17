Министр обороны США отдал приказ о развертывании дополнительных сил на Ближнем Востоке
время публикации: 17 июня 2025 г., 01:27 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 01:27
Министр обороны США Пит Хегсет заявил в понедельник, 16 июня, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил на Ближнем Востоке.
"В выходные я распорядился о развертывании дополнительных сил в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. Защита американских военнослужащих является нашим главным приоритетом, и развертывание дополнительных сил направлено на усиление нашей оборонительной позиции в регионе", – написал он в соцсети Х.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025