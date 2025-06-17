Reuters: США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Агентство Reuters со ссылкой на три источника в Вашингтоне сообщило, что Пентагон развертывает дополнительные истребители на Ближнем Востоке и продлевает присутствие других военных самолетов в регионе на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.

По словам одного из источников, в Ближневосточный регион направлены истребители F-16, F-22 и F-35.

Два других источника в беседе с Reuters подчеркнули оборонительный характер истребителей, которые использовались для перехвата беспилотников и ракет.

Днем ранее министр обороны США Пит Хегсет написал в соцсети Х, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил на Ближнем Востоке. "В выходные я распорядился о развертывании дополнительных сил в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. Защита американских военнослужащих является нашим главным приоритетом, и развертывание дополнительных сил направлено на усиление нашей оборонительной позиции в регионе", – написал он.