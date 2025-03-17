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Мир

Из США депортирована профессор, летавшая в Ливан на похороны Насраллы

США
Хизбалла
время публикации: 17 марта 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 21:30
Из США депортирована профессор, летавшая в Ливан на похороны Насраллы
AP Photo/Hussein Malla, File

Из США депортирована профессор медицинской школы Брауновского университета доктор Раша Алауие за выражение солидарности с "Хизбаллой". Об этом сообщило министерство национальной безопасности.

34-летняя гражданка Ливана доктор Раша Алауие, имевшая действующую визу H-1B, была задержана в международном аэропорту Бостона в прошлый четверг после возвращения из отпуска в Бейруте. При задержании профессор заявила, что летала в Бейрут, чтобы присутствовать на похоронах шейха Хасана Насраллы, лидера "Хизбаллы".

Издание The Atlanta Journal-Constitution пишет, что источники, знакомые с делом, говорят, что на телефоне ливанки было обнаружено множество фотографий лидера "Хизбаллы".

По информации AJC, доктор Раша Алауие – специалист по пересадке почек, ранее работала и жила в Род-Айленде.

"Виза – это привилегия, а не право. Прославление и поддержка террористов, убивающих американцев, является основанием для отказа в выдаче визы", – говорится в заявлении МНБ.

Мир
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