В США для выявления и депортации студентов, симпатизирующих ХАМАСу, будут использовать ИИ

Государственный департамент США будет использовать искусственный интеллект для выявления и последующей депортации иностранных студентов, поддерживающих ХАМАС или другие террористические группировки. Об этом написал сайт Axios со ссылкой на источник в государственном департаменте.

Издание пишет, что с помощью ИИ будут проверены десятки тысяч учетных записей в социальных сетях, принадлежащих владельцам студенческих виз. При проверке особое внимание будет уделяться публикациям, сделанным после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.