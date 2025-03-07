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Мир

В США для выявления и депортации студентов, симпатизирующих ХАМАСу, будут использовать ИИ

США
Дональд Трамп
ИИ
Антисемитизм
время публикации: 07 марта 2025 г., 01:57 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 01:57
В США для выявления и депортации студентов, симпатизирующих ХАМАСу, будут использовать ИИ
AP Photo/Jose Luis Magana

Государственный департамент США будет использовать искусственный интеллект для выявления и последующей депортации иностранных студентов, поддерживающих ХАМАС или другие террористические группировки. Об этом написал сайт Axios со ссылкой на источник в государственном департаменте.

Издание пишет, что с помощью ИИ будут проверены десятки тысяч учетных записей в социальных сетях, принадлежащих владельцам студенческих виз. При проверке особое внимание будет уделяться публикациям, сделанным после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Мир
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