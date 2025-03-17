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Мир

18 марта Трамп проведет беседу с Путиным: "Мы будем говорить о территории"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 17 марта 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 10:20
18 марта Трамп проведет беседу с Путиным: "Мы будем говорить о территории"
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 18 марта проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. "Возможно, нам будет о чем объявить", – сказал он.

"Мы будем говорить о территории. Ситуация сейчас не такая, как до войны. Будем говорить об электростанциях – это серьезный вопрос. Мы уже многое обсудили с Россией и Украиной. Разделение определенных активов. Мы над этим работаем", – заявил Трамп.

"Мы хотим посмотреть, можно ли положить конец войне. Может быть, нам удастся, может быть, нет. Но мне кажется, у нас неплохие шансы", – добавил Трамп.

Мир
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