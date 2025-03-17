18 марта Трамп проведет беседу с Путиным: "Мы будем говорить о территории"
время публикации: 17 марта 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 10:20
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 18 марта проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. "Возможно, нам будет о чем объявить", – сказал он.
"Мы будем говорить о территории. Ситуация сейчас не такая, как до войны. Будем говорить об электростанциях – это серьезный вопрос. Мы уже многое обсудили с Россией и Украиной. Разделение определенных активов. Мы над этим работаем", – заявил Трамп.
"Мы хотим посмотреть, можно ли положить конец войне. Может быть, нам удастся, может быть, нет. Но мне кажется, у нас неплохие шансы", – добавил Трамп.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 марта 2025