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Глава делегации Израиля на суде в Гааге: ЮАР – союзник ХАМАСа

время публикации: 17 мая 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 13:47
Глава делегации Израиля на суде в Гааге: ЮАР – союзник ХАМАСа
AP Photo/Patrick Post

Доктор Гилад Ноам, глава израильской делегации на слушаниях в Международном суде в Гааге (IJC), выступая в пятницу, 17 мая, говорил о том, почему ЦАХАЛ вынужден действовать в секторе Газы, в том числе в Рафиахе.

По словам Ноама, Рафиах (Рафах) является "центром террористической деятельности". "В городе есть сеть подземных туннелей, включающая центры управления и вооружения. Только в Рафихе обнаружено почти 700 туннелей, из которых 50 ведут в Египет. ХАМАС использует туннели, чтобы снабжать себя оружием и боеприпасами. Их можно использовать и для переправки заложников или террористов ХАМАСа в Египет", – пояснил Гилад Ноам.

Израильский представитель отметил, что в Рафиахе, как и в других местах в секторе, террористы используют скопление мирных граждан как "живой щит". Он подчеркнул, что Израиль не хочет причинять вред гражданским лицам, и именно поэтому до сих пор в Рафиахе не проведена масштабная военная операция, а проводятся точечные операции, сопровождаемые предварительной эвакуацией населения и оказанием гуманитарной помощи.

Представитель Израиля обвинил власти ЮАР в фактическом сотрудничестве с ХАМАСом, так как эта страна через международный суд пытается связать руки израильской армии. Гилад Ноам назвал власти ЮАР "союзниками ХАМАСа".

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