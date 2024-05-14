Международный суд обсудит дополнительные меры против Израиля из-за операции в Рафиахе

Международный суд справедливости в Гааге проведет слушания по поводу возможного принятия экстренных мер против Израиля по требованию Южной Африки. Слушания состоятся в четверг и в пятницу на этой неделе, ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в связи с военной операцией в Рафиахе.

Ранее во вторник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара присоединяется к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде в Гааге. Несколько дней назад об аналогичном решении объявил МИД Египта.