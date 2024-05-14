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Международный суд обсудит дополнительные меры против Израиля из-за операции в Рафиахе

время публикации: 14 мая 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 15:13
Международный суд обсудит дополнительные меры против Израиля из-за операции в Рафиахе
AP Photo/Peter Dejong

Международный суд справедливости в Гааге проведет слушания по поводу возможного принятия экстренных мер против Израиля по требованию Южной Африки. Слушания состоятся в четверг и в пятницу на этой неделе, ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в связи с военной операцией в Рафиахе.

Ранее во вторник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара присоединяется к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде в Гааге. Несколько дней назад об аналогичном решении объявил МИД Египта.

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