Международный суд обсудит дополнительные меры против Израиля из-за операции в Рафиахе
время публикации: 14 мая 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 15:13
Международный суд справедливости в Гааге проведет слушания по поводу возможного принятия экстренных мер против Израиля по требованию Южной Африки. Слушания состоятся в четверг и в пятницу на этой неделе, ЮАР обвиняет Израиль в геноциде в связи с военной операцией в Рафиахе.
Ранее во вторник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара присоединяется к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде в Гааге. Несколько дней назад об аналогичном решении объявил МИД Египта.
Ссылки по теме