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Мир

Председатель КНР выразил готовность сотрудничать с Дональдом Трампом

Дональд Трамп
время публикации: 17 ноября 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 09:53
Председатель КНР выразил готовность сотрудничать с Дональдом Трампом
Leah Millis/Pool Photo via AP

Президент США Джо Байден, который через два месяца покидает Белый дом, провел переговоры с председателем КНР Син Цзиньпином. Встреча состоялась в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Перу.

"Несмотря на взлеты и падения в отношениях между нашими странами, цель Китая остается прежней: стабильные, здоровые и жизнеспособные отношения с США. Мы будем работать с новой администрацией для поддержания связи, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий", – заявил китайский лидер.

Байден отметил: несмотря на то, что между сторонами были разногласия, отношения между лидерами были честными и искренними. Отметим, что Байден продолжил "торговую войну" с Китаем, начатую Трампом.

Ужесточение политики в отношении Китая – одно из предвыборных обещаний новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он намерен резко повысить тарифы на товары китайского производства. Его внешнеполитическая команда состоит из "ястребов", разделяющих позицию Трампа, что Китай – главный противник США на международной арене.

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