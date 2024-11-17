Председатель КНР выразил готовность сотрудничать с Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден, который через два месяца покидает Белый дом, провел переговоры с председателем КНР Син Цзиньпином. Встреча состоялась в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Перу.

"Несмотря на взлеты и падения в отношениях между нашими странами, цель Китая остается прежней: стабильные, здоровые и жизнеспособные отношения с США. Мы будем работать с новой администрацией для поддержания связи, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий", – заявил китайский лидер.

Байден отметил: несмотря на то, что между сторонами были разногласия, отношения между лидерами были честными и искренними. Отметим, что Байден продолжил "торговую войну" с Китаем, начатую Трампом.

Ужесточение политики в отношении Китая – одно из предвыборных обещаний новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он намерен резко повысить тарифы на товары китайского производства. Его внешнеполитическая команда состоит из "ястребов", разделяющих позицию Трампа, что Китай – главный противник США на международной арене.