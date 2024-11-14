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Мир

"Кешет-12": Трамп пообещал убрать все препятствия для поставок оружия и боеприпасов Израилю

время публикации: 14 ноября 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 22:10
"Кешет-12": Трамп пообещал убрать все препятствия для поставок оружия и боеприпасов Израилю
Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Журналист Амит Сегаль в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кешет-12" рассказал об обещании, полученном в Иерусалиме от команды Дональда Трампа. По словам Сегаля, Израилю было обещано, что сразу после своей инаугурации Трамп удалит все препятствия для поставок оружия и боеприпасов Израилю.

Сегаль отметил, что именно этим объясняется согласие Израиля приостановить боевые действия в Ливане на 60 дней.

Арабские СМИ сообщают, что посол Израиля в Ливане передал премьер-министру Наджибу Микати черновик соглашения о прекращении огня между "Хизбаллой" и Израилем.

Мир
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