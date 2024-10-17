Глава МИД Франции: "Теперь Израиль должен перевернуть страницу и достичь мира в регионе"
время публикации: 17 октября 2024 г., 23:03 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 23:09
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ликвидация главаря ХАМАСа Яхьи Синуара "нанесла ХАМАСу смертельный удар", подчеркнув, что теперь Израилю следует "перевернуть страницу и начать работу по достижению мира в секторе Газы и в регионе, в целом".
Жан-Ноэль Барро заявил, что террористическая группировка ХАМАС "была виновна в антисемитской резне и множестве атак, террористических атак", добавив, что только дипломатия позволит Израилю обеспечить себе безопасность на длительный период времени.
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