Глава МИД Франции: "Теперь Израиль должен перевернуть страницу и достичь мира в регионе"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ликвидация главаря ХАМАСа Яхьи Синуара "нанесла ХАМАСу смертельный удар", подчеркнув, что теперь Израилю следует "перевернуть страницу и начать работу по достижению мира в секторе Газы и в регионе, в целом".

Жан-Ноэль Барро заявил, что террористическая группировка ХАМАС "была виновна в антисемитской резне и множестве атак, террористических атак", добавив, что только дипломатия позволит Израилю обеспечить себе безопасность на длительный период времени.