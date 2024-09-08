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Мир

Демонстрации левых во Франции: "Макрон украл у нас выборы"

время публикации: 08 сентября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 12:14
Лидер ультралевого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон на митинге сторонников
AP Photo/Thomas Padilla

Около 100000 человек приняли участие в прошедших во Франции манифестациях против решения президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министром консерватора Мишеля Барнье – несмотря на то, что лучший результат на выборах показал левый "Новый народный фронт".

Демонстрации прошли в 130 населенных пунктах. Крупнейшая из них состоялась в Париже. Манифестанты заявляли, что президент украл у них выборы и призывали к отстранению Макрона от власти.

"Требуется максимально широкая мобилизация", – заявил Жан-Люк Меланшон, лидер ультралевого движения "Непокоренная Франция", входящего в "Новый Народный фронт".

Напомним: Макрон отказался поручить формирование правительства Люса Кастетс, которую выдвинули кандидатом на пост премьер-министра левые. Он заявил, что Кастетс не имеет шансов получить вотумом доверия в парламенте. Президент также заявлял, что правительство "Нового Народного фронта" будет угрожать стабильности институтов республики.

Мир
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