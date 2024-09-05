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Мир

Премьер-министром Франции назначен консерватор-ветеран Мишель Барнье

время публикации: 05 сентября 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 15:07
Премьер-министром Франции назначен консерватор-ветеран Мишель Барнье
(Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра бывшего комиссара Евросоюза по внутренней торговле Мишеля Барнье, который сыграл ключевую роль в переговорах о выходе Великобритании из Европейского союза.

"Назначение следует за беспрецедентными консультациями, во время которых президент, как требует конституционный долг, позаботился о том, чтобы премьер-министр и будущее правительство обеспечили стабильность и создали условия для максимально широкого объединения", – говорится в заявлении Елисейского дворца.

Барнье 73 года, он умеренный консерватор, голлист, выступающий в поддержку ЕС, но за ограничение эмиграции. Как предполагается, это позволит ультраправому "Национальному объединению" поддержать его кандидатуру.

Предположительно, его назначение расколет "Новый Hародный фронт" – объединение левых и ультралевых партий, занявшее первое место на парламентских выборах. Лидер ультраправой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон уже заявил, что Макрон украл результаты выборов.

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