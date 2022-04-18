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NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 12:36

Советник мэра: в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек, все медики депортированы в Донецк

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Советник мэра: в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек, все медики депортированы в Донецк

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона заявил, что российские военные депортировали в Донецк из заблокированного города весь медицинский персонал, передает агентство УНIАН.

По словам Андрющенко, принудительный вывоз жителей Мариуполя в Россию продолжается.


Петр Андрющенко заявляет, что жертвами действий российских военных в Мариуполе стали более 22 тысяч граждан, и число жертв будет расти из-за отсутствия медицинской помощи.

Отметим, что независимые источники не дают даже приблизительной оценки числа жертв боевых действий в Мариуполе. На прошлой неделе сообщалось о 5-10 тысячах, местные жители и люди, выбравшиеся из Мариуполя, говорят, что жертв гораздо больше. ООН пока не располагает сведениями о числе погибших в этом городе.

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